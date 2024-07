Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta sexta-feira (05), a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tamela Fama, trouxe novidades sobre o São João 2025 da cidade.

A Arte Produções, empresa vencedora da licitação para a realização do evento nos anos de 2023 e 2024, também poderá estar à frente da festa em 2025, com possibilidade de renovação do contrato por mais dois anos, até 2026.

– A empresa que venceu a licitação venceu por dois anos, 2023 e 2024. Existe a possibilidade de renovação por mais dois anos. Finalizando o São João, porque Galante ainda continua com programação, a gente vai sentar e ver essa possibilidade de renovação – completou a secretária.

