Prefeito inaugura Monumento à Bíblia em João Pessoa

Em um dia marcado por entrega de obras como o Hospital Dia, em Jaguaribe; a USF Canaã, no Bairro das Indústrias; primeiro Hospital Veterinário de João Pessoa, no Bairro dos Estados; na noite desta sexta-feira (5), o prefeito Cícero Lucena inaugurou o Monumento da Bíblia Sagrada, no Parque Solon de Lucena, Centro da Capital.

A obra, de duas toneladas, foi criada pelo artista Carlos Nunes e viabilizada por meio de emenda parlamentar da vereadora Eliza Virgínia, atualmente no mandato de deputada federal.

“A parceria que a Prefeitura tem com os evangélicos, com a igreja católica e com outras denominações também, sentimos que esse monumento foi abençoado por Deus. Que a gente possa voltar aqui, no parque importante da nossa cidade, onde passa mais de 120 mil pessoas por dia nesse local, e que essas pessoas, ao encontrar esse monumento, lembrem que existe esperança”, afirmou o prefeito.

A deputada Eliza Virgínia agradeceu o apoio da Prefeitura e disse que o monumento é algo solicitado há muito tempo pelos evangélicos.

“Em muitas cidades existe um monumento à bíblia. Quando Cícero tomou posse, eu mostrei pra ele uma bíblia e disse: vamos fazer, vamos dar um jeito. Aí Deus abençoou que surgiu uma emenda impositiva. Para a honra e glória do nosso Deus, deu certo”, comemorou.

Entre os fiéis evangélicos, o monumento, no coração da cidade, num espaço público, é algo muito simbólico.

“A gente sabe que todo lugar é de adoração e expresso da fé, mas esses monumentos também têm o papel de lembrar de Deus, da mensagem dele por todos nós. Portanto, é algo que nos deixa muito felizes”, afirmou o comerciante Ângelo Luiz.