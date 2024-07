No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo abordou um tema importante para a decoração de qualquer ambiente: a iluminação.

Ela explicou como utilizar diferentes tipos de iluminação para transformar espaços, destacando a importância da iluminação geral, de tarefa e de destaque.

Ana detalhou como combinar esses tipos de luz em vários cômodos da casa.

Na sala de estar, por exemplo, ela sugeriu o uso de um lustre central combinado com luminárias de piso e mesa, além de spots direcionados para destacar elementos decorativos.

Na cozinha, a arquiteta recomendou luminárias embutidas para a iluminação geral e pendentes sobre bancadas para iluminação de tarefa, complementados por fitas de LED sob os armários.

No quarto, a iluminação deve ser relaxante e funcional, com lustres centrais e abajures para leitura, além de opções indiretas como fitas de LED por trás das cabeceiras da cama.

Por fim, no banheiro, Ana destacou a necessidade de uma iluminação funcional e bem distribuída, com luminárias embutidas e arandelas ao redor do espelho, além de toques sofisticados com fitas de LED.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

