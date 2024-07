Primeiro Hospital Público Veterinário de João Pessoa será inaugurado

A Prefeitura de João Pessoa inaugura, nesta sexta-feira (5), o primeiro Hospital Público Veterinário da Capital, em evento às 16h.

A unidade de saúde especializada em atender pets fica localizada na Avenida Santa Catarina, nº 661, Bairro dos Estados.

No local serão ofertados serviços como atendimento clínico geral para cães e gatos, consulta cirúrgica, consulta ortopédica, exames laboratoriais, cirurgias gerais de tecido mole, cirurgias ortopédicas, internamento, procedimentos ambulatoriais, consultas cardiológicas, oftálmicas e odontológicas.

O secretário de Meio Ambiente (Semam), Welison Silveira, destacou que a entrega do hospital atende a uma antiga reivindicação da população de João Pessoa.

“É com enorme satisfação que vamos entregar mais um equipamento que vai contribuir para o bem-estar dos animais. Sabemos a importância que tem para a qualidade de vida dos nossos animais um equipamento como o Hospital Público Veterinário. Estamos garantindo saúde de qualidade e as tutoras e tutores de João Pessoa sabem que podem contar com o poder público”, ressaltou.