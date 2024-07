No programa Conexão Caturité, durante a segunda etapa do quadro “Sou do Campo”, o engenheiro agrônomo e professor Fábio Agra Medeiros, discutiu as características das principais raças de bovinos.

Fábio explicou a importância de entender as particularidades de cada raça, especialmente para iniciantes na atividade pecuária.

Ele destacou diversas raças, incluindo:

Aberdeen Angus: Origem americana, aptidão para carne, pelagem branca ou cinza.

Gir: Origem indiana, aptidão mista (leite e carne), pelagem vermelha em várias tonalidades.

Girolando: Muito utilizada no semiárido, aptidão para leite, pelagem que varia entre preto, castanho e vermelho.

Guzerá: Origem indiana, aptidão mista, pelagem cinza clara a cinza escuro.

Holandesa: Apesar de não ser totalmente adaptada ao semiárido, muitos ainda a criam devido à sua produtividade.

