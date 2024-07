Podcast: Empaer-PB aborda questões da nova fase do Procase

No programa “Conexão Caturité”, o extensionista rural da Empaer-PB, Geneilson Evangelista da Silva, participou do quadro “Sou do Campo” e abordou questões sobre o Procase.

Geneilson, que é assessor regional de Crédito Rural, explicou que a nova fase do programa, o Procase 2, expandirá sua abrangência para os 223 municípios da Paraíba, promovendo investimentos significativos no desenvolvimento rural.

O Procase 2, com um orçamento aproximado de R$ 600 milhões, visa beneficiar famílias, cooperativas e associações, oferecendo o suporte necessário para fortalecer as cadeias produtivas no Estado.

A seleção dos beneficiários começará em janeiro, com foco em garantir que os recursos sejam destinados às áreas que mais precisam.

Ouça o podcast completo e entenda.

