Colunista detalha solenidade sobre o VLT para Campina Grande

Tema cíclico de promessas administrativas ou de embates políticos, a implantação em Campina Grande do VLT (veículo leve sobre trilhos) parece que avança objetivamente para se tornar realidade, ao longo dos próximos meses.

No dia de ontem, sob o testemunho (e a articulação) do senador Veneziano Vital (MDB), o Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Prefeitura de Campina Grande e a Ferrovia Transnordestina Logística S.A pactuaram a transferência de 14,8 quilômetros da ferrovia que corta a cidade para o controle e gestão da PMCG.

O Acordo autoriza a PMCG a realizar “estudos, projetos e levantamentos para a implantação e operação de sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)”.

O ´Plano de Ação´ estabelecido pelo governo federal fixa datas para que haja a consumação do objetivo final: até 1º de novembro próximo a PMCG deverá estar de posse do referido trecho, que também permitirá a reativação oportunamente do ´passeio forroviário´ no período junino.

“O projeto do VLT com certeza vai melhorar o desenvolvimento urbano e a vida das pessoas. A linha percorre todo um trecho vital na localidade e será fundamental para a melhoria do transporte coletivo de Campina Grande”, assinalou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O prefeito Bruno Cunha Lima participou de forma remota da solenidade e frisou que “esse momento é um grande divisor de águas para nossa cidade. Existe uma grande expectativa sobre esse tema”.

Caberá à prefeitura viabilizar a infraestrutura para o funcionamento do VLT, o que engloba a revitalização da área da antiga Estação Nova, cujo projeto (já pronto) será financiado pelo empréstimo aprovado junto ao banco de desenvolvimento Fonplata.

O deputado Romero Rodrigues (Podemos) também participou remotamente da solenidade.

“O novo transporte vai alcançar áreas fundamentais da cidade, atendendo aos polos universitário, industrial, hospitalar, jurídico e comercial. O benefício inicial estimado com a linha beneficia diretamente um quarto dos mais de 400 mil habitantes, mas tem impacto em Campina inteira”, enfatizou Veneziano.

Quem também prestigiou a solenidade foi o ministro Vital do Rêgo Filho, do Tribunal de Contas da União, que quando foi senador fez gestões acerca do aludido trecho ferroviário.

“Um grande avanço socioeconômico”, sublinhou.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

