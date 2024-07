O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira (3) o balanço de atendimentos durante o São João 2024. De acordo com o diretor da unidade, Sebastião Viana, em entrevista à Rádio Caturité FM, o hospital registrou um total de 7.725 atendimentos durante o período festivo.

– Foram 7.725 no total, com 791 cirurgias realizadas e mais de 1.200 altas hospitalares. Atendemos pacientes de 197 municípios paraibanos, o que demonstra o alcance e a importância do nosso hospital para a região – pontuou.

Os acidentes de moto continuam sendo a principal causa de atendimento no Trauma durante o São João, com quase 11,5% do total, o que representa cerca de 30 atendimentos por dia. Apesar do número elevado, Sebastião Viana destacou uma queda em relação ao ano passado

Outro ponto que mereceu destaque foi o número de atendimentos por queimaduras, que totalizou 74 durante o período festivo. Desse total, 21 foram causados por acidentes com fogueiras. Em 2023, foram 14 atendimentos por queimaduras.

– Apesar do número de atendimentos por queimaduras, não foram grandes queimados, os registros são de casos leves, que não necessitaram de internação em UTI – explicou o diretor.

