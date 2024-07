A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) divulgou nesta quarta-feira (3), durante entrevista do superintendente Vítor Ribeiro, à Rádio Caturité FM, um balanço positivo da operação de trânsito durante a edição 2024 do Maior São João do Mundo, considerado o maior de todos os tempos.

Segundo o superintendente, mais de 1,5 milhão de veículos circularam em Campina Grande no mês de junho. Apesar disso, houve uma redução de 40% nos acidentes na semana do ápice da festa, celebrada nos dias 23 e 24.

Ainda conforme Vítor, foi montada uma força-tarefa para garantir a mobilidade tanto na área central da festa, como em outras localidades da cidade.

– Mais de 80 agentes da STTP trabalharam ininterruptamente durante todo o mês de junho para garantir a fluidez do trânsito, a segurança dos forrozeiros e o sucesso da festa – assegurou.

