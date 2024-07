Maior São João do Mundo: edição de 2024 quebrou vários recordes

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, afirmou que a 41ª edição do Maior São João do Mundo quebrou recordes e trouxe um impacto econômico significativo para a cidade.

Segundo Tâmela, a festa superou a marca de R$ 470 milhões do ano de 2023 em movimentação econômica.

A festa, realizada no Parque do Povo, recebeu cerca de 2,93 milhões de pessoas ao longo dos primeiros 20 dias, com um aumento expressivo no número de turistas.

“Tivemos mais de 100 ônibus de turistas em apenas um dos finais de semana, comprovando o sucesso do nosso planejamento e divulgação antecipada”, ressaltou Tâmela.

Além disso, a secretária destacou a expansão do Parque do Povo, graças à desapropriação de imóveis e interligação com o Parque Evaldo Cruz, que, segundo ela, proporcionou mais conforto e segurança ao público.

“Sem essa expansão, teríamos que fechar o parque em muitos dias. No entanto, fechamos os portões em apenas dois dias”, explicou.

Tâmela ainda mencionou que empresários de Santa Catarina, Alemanha e Espanha visitaram a cidade durante o evento, demonstrando interesse em investir em Campina Grande.

