João Pessoa: antigo Hotel Tropicana vai virar Defensoria Pública

O prefeito Cícero Lucena assinou, na tarde desta quarta-feira (3), ordem de serviço para a demolição do antigo Hotel Tropicana, nas Trincheiras, para que seja erguida a nova sede da Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB).

O ato aconteceu na atual sede do órgão, na Avenida Barreto Sobrinho, em Tambiá, onde o gestor destacou a importância de a Defensoria passar a funcionar no Centro Histórico, onde a Prefeitura de João Pessoa está buscando fazer um resgate do local com ações de habitação, emprego, turismo e cultura.

“A Defensoria Pública da Paraíba, pela diversidade de suas atribuições e pelo objetivo também de fazer com que o direito do cidadão seja respeitado, se parece com as atribuições da prefeitura. Sem dúvida nenhuma, essa é uma grande missão daqueles que ocupam o compromisso de fazer o uso dos cargos e ocupa principalmente os cargos públicos com essa perspectiva de oportunizar cada vez mais direitos”, destacou Cícero Lucena.

Durante a solenidade, a defensora-geral da Paraíba, Madalena Abrantes, apresentou o projeto da futura sede, que terá instalações modernas e com mais espaços para acomodar os serviços e atendimento jurídico gratuito à população.

“A Defensoria cresceu bastante, então ela tem vários núcleos e, assim, está sem local de trabalho adequado. Nós temos o núcleo de idosos, de pessoas com deficiência, de crianças e de mulheres vítimas da violência. Então, graças a Deus, agora nós temos homens públicos no lugar para trabalhar numa causa dessa”, frisou.

