Biliu de Campina passa por traqueostomia no Hospital de Trauma

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes divulgou, na tarde desta quarta-feira (3), um boletim médico atualizando o estado de saúde do cantor e compositor Biliu de Campina.

Segundo a assessoria do Hospital, o artista foi submetido a uma traqueostomia, procedimento que já estava previsto pela equipe médica.

O quadro de saúde de Biliu de Campina permanece inalterado desde o último boletim, emitido no final da manhã. O cantor foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Trauma-CG após sofrer uma queda da própria altura no dia 24 de junho.

O paciente segue sob observação de uma equipe médica multidisciplinar na UTI, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação.

