Mais conforto e segurança para os usuários do transporte público. É com este objetivo que a Prefeitura de João Pessoa fará, nesta quarta-feira (3), às 7h30, a entrega do Novo Terminal de Passageiros do Parque Solon de Lucena (Lagoa). A obra teve início no mês de maio e vai beneficiar mais de 120 mil passageiros por dia.

Quem circula pela área central da cidade já vem percebendo as mudanças promovidas, através desta iniciativa que é uma parceria entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos e Passageiros (Sintur-JP).

Os espaços dos antigos abrigos deram lugar para estruturas com grandes cobertas interligadas entre as duas plataformas. Além disso, a malha asfáltica também foi renovada, assim como a sinalização viária. Outro aspecto importante será a comunicação visual, que trará mais orientações para as pessoas visitantes do local.

O que mudou

A área coberta foi ampliada de 209 metros quadrados para 640 metros quadrados. Foram instalados também bancos em alvenaria, totalizando 64 metros lineares deste tipo de equipamento, por quatro pontos distintos entre as plataformas de embarque e desembarque. Houve também a redistribuição de 67 linhas de ônibus de forma estratégica para tornar a operação do transporte público mais ágil e eficiente, atendendo a um público estimado de 120 mil pessoas/dia.

Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, ressalta que mesmo com as chuvas frequentes nos últimos dias, o prazo inicial de 60 dias, para conclusão no novo terminal, foi antecipado.

“Mesmo com as chuvas, as atividades seguiram em ritmo acelerado no trecho em obras. Iniciamos este projeto em 26 de maio e em pouco mais de 30 dias, ele vai estar contribuindo para melhorarmos a prestação dos serviços aos usuários do transporte público, demonstrando a vontade e atenção que a gestão municipal tem em zelar pela qualidade de vida dos pessoenses e visitantes”, afirmou Expedito Leite Filho.

Isaac Júnior, diretor-executivo do Sintur-JP, ressalta a celeridade no processo para amenizar os transtornos à população, durante este curto período de intervenção na Lagoa.

“Desde que iniciamos os trabalhos, tivemos o cuidado de ajustar a prestação do atendimento aos passageiros, inclusive, dispondo de tendas para abrigá-los. Mas, sabíamos que precisávamos concluir o quanto antes, para que as novas estruturas que possuem amplas cobertas pudessem se tornar aliadas breve aos passageiros, reduzindo a exposição das pessoas ao sol e chuva, trazendo mais conforto e segurança para todos”, destacou.

Diariamente, em média, 180 mil pessoas usam o transporte público em João Pessoa, desta, cerca de 120 mil circulam pela Lagoa, tendo em vista que, das 77 linhas de ônibus operacionais na cidade, 67 passam pelo Novo Terminal de Passageiros do Parque Solon de Lucena.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online