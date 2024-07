Programação de julho do Centro de Convenções contempla públicos infantojuvenil e adulto

Em julho, a programação do Centro de Convenções tem multifeira, festival e diversão para todos os públicos.

No dia 13, tem o espetáculo ‘Gato Galáctico em Aventura Prismágica’, no Teatro Pedra do Reino. Fenômeno entre o público infantojuvenil, com mais de 17 milhões de inscritos no YouTube, o grupo promete um show a partir das 17h com muita música, história, imaginação e fantasia.

Os ingressos estão sendo vendidos no site gatogalactico.com.br e variam entre R$ 60 e R$ 160.

No mesmo dia, às 20h, tem o humor de Raphael Ghanem no stand up “Se É Que Você Me Entende”. Os ingressos disponíveis no Sympla variam entre R$ 40 e R$ 110.

No domingo, dia 14, a Barca dos Corações Partidos faz apresentação única do premiado musical ‘Jacksons do Pandeiro’, a partir das 19h.

A homenagem ao cantor natural de Alagoa Grande-PB tem direção de Duda Maia, texto de Bráulio Tavares e Duda Rios e direção musical de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos. Os ingressos variam de R$ 19,50 a R$ 120 e estão disponíveis na plataforma do Sympla.

Dos dias 26 a 28, o universo Geek toma conta dos espaços do Centro de Convenções.

O Imagineland, o mais importante festival de cultura pop do Norte-Nordeste do Brasil, terá sua 2ª edição com mais de 100 horas de programação e atrações nacionais e internacionais, a exemplo dos atores norte-americanos Vincent Martella e Mike Estime, ambos do seriado Todo Mundo Odeia o Chris; da atriz Aimee Garcia, conhecida por seus papeis em séries como Lúcifer e Dexter; do ator e humorista mexicano Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves; do ator norte-americano Michael Cudlitz, o Abraham de The Walking Dead e o Lex Luthor de Superman & Lois; e das cosplayers Maid of Might e Cassandra Ariel.

Este ano, o festival terá uma novidade: o Music Arena, que vai promover o último show do Sepultura, “Celebrating Life Through Death”, turnê internacional que marca a despedida do grupo dos palcos. Os ingressos estão à venda no site do Imagineland, a partir de R$ 107.

Já no Pavilhão do Centro de Convenções, a programação tem início na próxima sexta-feira, dia 15, com mais uma edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil. Até o dia 14, a expectativa é que mais de 100 mil pessoas visitem o local que vai funcionar das 16h às 22h com entrada no valor único de R$ 10 e mais R$ 10 da taxa de estacionamento.

No primeiro dia do evento, quem levar acima de 3kg de alimentos não perecíveis ou 5 litros de água vai poder entrar gratuitamente. Nos demais dias, as doações vão dar acesso à feira sem compra de ingresso somente das 16h às 18h.

A programação do Centro de Convenções com todos os eventos também está disponível no Instagram @centrodeconvencoesjoaopessoa.

TEATRO PEDRA DO REINO

Dia 13 – Gato Galáctico em Aventura Prismágica

Dia 14 – Musical Jacksons do Pandeiro

Dias 26 a 28 – Imagineland

PAVILHÃO DE FEIRAS

Dia 5 – Multifeira Brasil Mostra Brasil

Siga nosso Instagram: @paraiba_online