Prefeitura realiza nesta semana maratona de inaugurações em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande promoverá uma verdadeira maratona de inaugurações nesta semana, entregando à população obras importantes, em áreas como saúde, educação e infraestrutura e assinando autorizações para início de obras e de serviços para futuras intervenções em ruas e bairros da cidade.

Entre as obras que serão entregues nesta semana está a sonhada conclusão do Parque Linear do Dinamérica, que vai beneficiar milhares de campinenses que moram no bairro e também no seu entorno.

Além disso, pelo menos oito novos equipamentos de saúde serão entregues até a sexta-feira, 5 de julho, como os novos leitos de pediatria do Hospital da Criança e do Adolescente, a nova sala de emergência no Hospital Pedro I e a inauguração da Policlínica da Zona Leste.

A Prefeitura também entregará quatro Unidades Básicas de Saúde, que foram construídas ou totalmente reformadas, beneficiando moradores da Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste de Campina Grande, além de entregar a reforma da Unidade Mista do Distrito de Galante, um sonho antigo da população.

Na área de infraestrutura, serão assinadas autorizações para serviços para pavimentação de dezenas de ruas, em vários bairros da cidade, com por exemplo, Novo Horizonte e Mutirão, além de autorizar a construção de praças públicas, para beneficiar os moradores do Pedregal, Cinza e Conjunto Ronaldo Cunha Lima.

A creche Vovó Adalgisa, no bairro do Mutirão, também será entregue nesta semana, beneficiando as crianças da rede municipal de ensino.

Confira abaixo a programação completa:

Quarta-feira (03/07)

7h30 – Assinatura de autorização de serviços de drenagem e pavimentação de nove ruas no bairro Novo Horizonte.

11h – Entrega de 19 leitos de pediatria no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA).

16h – Inauguração da Unidade Básica de Saúde Antônio Mesquita, no bairro Monte Castelo

17h30 – Entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde Tota Agra, no bairro Monte Castelo.

18h30 – Assinatura de autorização de serviço para construção da Praça Nossa Senhora de Fátima, que engloba os bairros do Pedregal e Centenário.

20h – Assinatura de autorização de serviço para construção da Praça do Cinza

21h – Assinatura de autorização de serviço para construção da Praça Vitória, no conjunto Ronaldo Cunha Lima.

Quinta-feira (04/07)

10h – Inauguração da nova sala de parto no Instituto Elpídio de Almeida (ISEA).

15h30 – Inauguração da Unidade Básica de Saúde Romualdo Brito de Figueiredo, no bairro Jardim Paulistano.

17h – Entrega do setor de Emergência do Hospital Pedro I.

18h30 – Entrega da reforma da Unidade Mista do Distrito de Galante.

20h – Entrega da pavimentação de ruas no Distrito de Galante.

Sexta-feira (05/07)

7h – Inauguração da creche Vovó Adalgisa, no bairro do Mutirão.

08h30 – Entrega da Unidade Básica de Saúde do Mutirão e assinatura de ordem de serviço para pavimentação de ruas no bairro.

10h – Assinatura de autorização de serviço para construção da Policlínica no Distrito de Catolé de Boa Vista.

11h30 – Assinatura de autorização de serviço para construção da ponte da Catingueira.

14h – Encontro com a torcida do Treze no Estádio Presidente Vargas, no bairro São José.

17h – Inauguração da Policlínica da Zona Leste.

19h30 – Inauguração do Parque Linear da Dinamérica.