Governador anuncia promoção de 138 bombeiros militares

O governador João Azevêdo anuncia, nesta terça-feira (2), a promoção de 138 oficiais do Corpo de Bombeiros Militares. A solenidade marca as comemorações alusivas ao Dia do Bombeiro Brasileiro na Paraíba.

As promoções contemplam 11 tenentes coronéis, 29 majores, 48 capitães e 50 1° tenentes.