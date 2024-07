A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), inicia nesta segunda-feira (1°) a atualização cadastral de mais de 1.500 pessoas que já são beneficiadas pelo programa Pão e Leite. O chamamento se faz em virtude da necessidade de complementação de documentos.

A lista com os nomes dos beneficiários que devem realizar a atualização está disponível no Diário Oficial por meio do link: https://bit.ly/atualizapaoeleite.

A atualização documental acontece até 31 de julho, nas unidades dos Centros de Referência da Cidadania (CRC), localizadas em oito bairros da Capital, das 8h às 16h.

Para que seja feita a atualização, o beneficiário deve apresentar original e cópias do documento de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atualizado, cartão do programa Pão e Leite, comprovante de renda familiar, certidão de casamento ou de nascimento do beneficiário, certidão de nascimento dos dependentes, cartão do Número de Identificação Social (NIS), Carteira de Trabalho e Previdência Social.

“Estamos chamando estes beneficiários que estão dentro do programa por termos identificado a necessidade de complementação dos cadastros, o que é um procedimento de rotina, previsto no programa mediante o acompanhamento das famílias.”, explicou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social.

Atualmente o Pão e Leite atende 11.000 famílias de João Pessoa, desde dezembro de 2022, com recursos próprios do erário. As famílias recebem mensalmente R$70 como auxílio para realização de compra de gêneros alimentícios em 135 pontos comerciais da cidade.

Para maiores informações e dúvidas, a Secretaria de Desenvolvimento Social disponibiliza o número (83)

3213-5360 ou o e-mail dipopgestaopaoeleite@gmail.com.

