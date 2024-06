Podcast: Empaer destaca a importância da vivência do estágio na instituição

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista da Silva, assessor regional da Empaer em Campina Grande, e Samuel Herculano, estagiário da Escola Técnica da UEPB de Lagoa Seca, discutiram a relevância do estágio supervisionado na área de agroecologia e agricultura.

Geneilson destacou a importância de preparar futuros profissionais técnicos, mencionando que a Empaer, com mais de 70 anos de atuação na Paraíba, trabalha com uma abordagem ampla e multidisciplinar de agricultura familiar.

Ele explicou que os estágios permitem que os estudantes aprendam na prática e se familiarizem com o desenvolvimento rural, abrangendo áreas ambientais, técnicas, produtivas e sociais.

Samuel Herculano compartilhou sua experiência como estagiário, enfatizando como o estágio tem sido um divisor de águas em sua formação.

Ele ressaltou que o trabalho prático na Empaer alinha o conhecimento teórico adquirido na escola com a realidade do campo, preparando-o para as diversas demandas da agropecuária.

Ouça o podcast completo abaixo.

