Podcast Ambientando: aprenda a escolher cortinas e persianas

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo abordou a importância da escolha correta de cortinas e persianas para a decoração de ambientes residenciais.

Ana explicou as diferenças entre cortinas feitas de tecido, como voil e blackout, e persianas feitas de materiais como alumínio, madeira ou PVC.

Para a sala de estar, ela recomendou cortinas de tecido leve, como voal ou linho, para criar um ambiente elegante e permitir a entrada de luz natural.

Já para o quarto, a arquiteta destacou a importância de cortinas blackout para garantir um sono tranquilo, bloqueando a luz externa.

Ela também sugeriu a combinação de cortinas de tecido grosso com forro de blackout e cortinas de voal para um visual leve durante o dia.

Ana ainda mencionou que as persianas com lâminas largas e as persianas romanas são boas opções para o quarto, pois oferecem um bom controle de luz e privacidade, além de combinarem funcionalidade e elegância.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

