O Maior São João do Mundo 2024 está chegando ao fim

Última quinta-feira no Parque do Povo e sentimento predominante é a nostalgia. Foi ao som de Laís e Luiza, Bob Léo, Mara Pavanelly e Menos é Mais, que as pessoas se despediram da trigésima noite de festejos, na quinta-feira (27).

Às 18h20 já tinha forró rolando no palco principal. As Princesas do Forró, Laís e Luiza, envolveram o público no ritmo da zabumba e da sanfona. Logo em seguida, Bob Léo e Mara Pavanelly, que ocuparam, respectivamente, as posições de segunda e terceira atrações na programação da noite, foram destaque n’O Maior São João do Mundo.

Bob Léo, com sua performance carismática, trouxe um repertório animado, levando a energia do público a níveis ainda mais altos. Por sua vez, Mara Pavanelly demonstrou uma potência vocal marcante, já característica de suas apresentações.

Foram momentos inesquecíveis no Parque do Povo, reafirmando a diversidade artística presente no Maior São João do Mundo. Cada artista trouxe essência e talento para o palco, demonstrando porquê são figuras tão queridas pelo público nordestino e além, mas o show mais esperado da noite foi o do grupo Menos é Mais. Os pagodeiros deixaram sua marca n’O Maior São João do Mundo e servindo um show diferenciado, encerrando com chave de ouro essa última quinta-feira no PP.

Em entrevista, Eduardo Cateano, integrante do grupo, falou da experiência que é tocar n’O Maior São João do Mundo: “A gente está muito feliz, vou fazer um showzão. E vamos aproveitar, o importante é aproveitar esse povo maravilhoso.”, contou.

Enquanto alguns se despediam com nostalgia, outros já planejam reencontros para o próximo ano, reafirmando a tradição e a importância cultural d’O Maior São João do Mundo para a região. Mas a festa ainda não acabou. Hoje, 28, contaremos com as apresentações de: Victor e Léo, Taty Girl, Jonas Esticado e Caninana.

*Repórter Junino – Reportagem: Paloma Mahely, Sophia Oliveira e Sara Kely/ Fotografia: Sara Kely/ Edição: Gabryele Martins

