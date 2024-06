Ações: Governador inaugura Parque Parahyba IV em João Pessoa

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta sexta-feira (28), ao lado do prefeito Cícero Lucena, o Parque Linear Parahyba IV, localizado no bairro do Bessa, em João Pessoa.

O equipamento, que representa um investimento de mais de R$ 8,6 milhões, é mais um espaço dotado de toda a infraestrutura para a prática de esporte e lazer, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores da região.

Com uma área total de 43.690,95m², o parque, que está localizado na Zona de Preservação Ambiental e Paisagismo, atendeu em seu projeto as necessidades solicitadas pela comunidade e disponibiliza calçadas de contorno em todo seu perímetro, áreas de playground e academias ao ar livre, bancos, ciclovia, 175 vagas de estacionamento, iluminação, sinalização e quadras esportivas, oferecendo espaços dotados de inclusão e acessibilidade.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a satisfação de entregar mais um espaço de convivência para a população. “A praça, o parque representam uma sala de estar para a cidade. As pessoas passam a ter um local adequado, seguro, arborizado para praticar uma atividade física, usufruir de momentos com suas famílias, com seus amigos e cuidar da saúde. Entregar um equipamento como esse nos deixa extremamente satisfeitos porque o nosso trabalho enquanto gestor público é de melhorar a qualidade dos paraibanos”, frisou.

A superintendente da Suplan, Simone Guimarães, destacou o trabalho da gestão estadual para entregar o parque à população. “Nós trabalhamos na preservação, na limpeza de canal, plantamos árvores nativas da região, implantamos quadras, brinquedos, arte instagramável. Agradecemos a toda a equipe da Suplan e estamos muito felizes de ver uma obra tão linda, que transformou o local, trazendo mobilidade, diversão, lazer e cor”, comentou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, evidenciou a importância da parceria com o Governo da Paraíba para garantir a melhoria da qualidade de vida da população, com a execução em conjunto de obras e políticas públicas.

“É um momento de muita alegria e reafirmação de um compromisso da Prefeitura e do Governo do Estado no sentido de que juntos podemos fazer muito mais pela cidade. Esse espaço garante melhor qualidade de vida, onde a gestão estadual fez o esgotamento sanitário, a beleza do parque e a prefeitura fez a pavimentação de sete ruas e a drenagem. Nós também podemos citar como resultado da nossa parceria a ligação das Três Ruas, do Altiplano a Cidade Universitária, viaduto do Bairro das Indústrias, viaduto de Água Fria e juntos estamos construindo uma João Pessoa melhor”, declarou.

Dentre os equipamentos instalados no parque estão a área de playground, com escada de corda e escalada, casa de Tarzan, escorregador, balanço, gangorra e carrossel; academia; pista de cooper; cidade da criança; e quadras de beach tênis com piso de areia e alambrado.

Roberta David, que mora no entorno do Parque Parahyba IV, agradeceu ao governador João Azevêdo pelo benefício entregue à população.

“É uma alegria para nós ver um sonho coletivo ser realizado. O parque ficou um espetáculo, com toda a infraestrutura, iluminação pública que nos traz segurança, nos dando o direito de frequentar uma praça para a prática de esporte, nos comprometemos em cuidar dele e vamos curtir muito esse espaço”, celebrou.

O mesmo sentimento foi compartilhado por Thiago Batista, que representou os moradores das comunidades São Luiz, São Mateus e São Gabriel.

“Essa foi uma grande conquista para todos nós, representa um benefício para nós que moramos na região e esse é um empreendimento que proporciona lazer, diversão e também economia e geração de emprego e renda”, disse.

Para comemorar a inauguração do Parque Linear Parahyba IV, o Governo e a Prefeitura de João Pessoa ofereceram uma série de serviços à população, a exemplo de aplicação de vacinas e testes rápidos. Também foram disponibilizados serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional e de antecedentes criminais.

Ainda foram apresentadas ações educativas do Detran, do Canil e da Cavalaria da Polícia Militar e da Delegacia Móvel, com serviços da Delegacia da Mulher e da Delegacia de Crimes Cibernéticos.

Ainda foram realizadas Feira do Artesanato e da Agricultura Familiar, atividades esportivas e apresentações culturais. Ao final do evento, o governador João Azevêdo e o prefeito Cícero Lucena ainda entregaram medalhas aos atletas que disputaram o torneio de vôlei câmbio.

Prestigiaram a solenidade de inauguração a primeira-dama Ana Maria Lins; a segunda-dama Camila Mariz; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; vereadores de João Pessoa, Raíssa Lacerda, Bosquinho, Marcelo da Torre, Luís Flávio, Marmuthe e Zezinho do Botafogo; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Pedro Santos (secretário de Cultura), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Fábio Barros (secretário executivo da Comunicação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).

Pavimentação de ruas – Ao lado do governador João Azevêdo, o prefeito Cícero Lucena entregou a pavimentação das Ruas Antônio Ibraildo de Araújo, Célia Jerlane Jusselino de Almeida, Doutor Cândido Nóbrega Ferreira, Dr. Airton Cordeiro, João O. da Silva, Rosa de Lourdes Guimarães e Wilson Ribeiro de Morais, localizadas no entorno do Parque Parahyba IV, que representam investimentos de R$ 5,6 milhões.

