A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realizou uma ação de cunho informativo e de orientação para o público presente no Terminal de Integração, em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado nesta sexta-feira, 28.

Na ação, que aconteceu durante a manhã, foram repassados detalhes sobre o funcionamento do Serviço, para promover um maior conhecimento acerca da Unidade e sua importância.

No local, também foram entregues panfletos com informações sobre o endereço da Unidade e oferta de atendimentos, além da realização da entrega de preservativos. Na oportunidade, pessoas de vários públicos foram abordadas, como adolescentes, jovens, adultos e idosos, integrando todas as orientações de gêneros.

Conforme a coordenação do setor, a equipe de abordagem buscou explicar que qualquer pessoa pode procurar o serviço e, principalmente, se alguém da família fizer parte do público LGBTQIAPN+.

A dona de casa Maria Lima, de 50 anos de idade, disse que não conhecia o serviço e achou muito interessante a ação.

“Eu aproveitei a oportunidade para pegar preservativos para meu filho e aprender mais sobre a Unidade de atendimento. Agora sei que posso orientar pessoas que precisam a procurar esse trabalho, porque tem muita gente que sofre preconceito e que precisa de ajuda e agora sei que posso indicar esse local”, disse a mulher.

Segundo a coordenadora Rosângela Florêncio, da Coordenação LGBT, comemorar o Dia do Orgulho com essa ação é relevante para a luta da causa.

“Quanto mais as pessoas entenderem sobre o assunto, mais elas podem ajudar outras pessoas a terem mais dignidade social, a enfrentarem preconceitos e também aprendem a como realizar os tratamentos corretos quanto às orientações de gêneros”, disse a coordenadora.

“Além disso, também reforçamos que qualquer pessoa pode procurar nossos serviços para obter encaminhamentos para outros setores, como ao CadÚnico, aos Cras, Creas, Coordenação da Pessoa com Deficiência, entre outros. Nosso intuito é facilitar os atendimentos para a população, em geral, de forma mais digna, acessível e eficaz”, concluiu a coordenadora.

Sobre o Serviço

A Coordenação LGBT, que funciona no prédio do SINE Municipal, atua na busca em sensibilizar as pessoas com relação ao respeito e combate à LBGTfobia. Desenvolve ações educativas e preventivas em relação à saúde, firma parcerias com empresas para oferta de capacitação profissional para pessoas trans, viabilizando emprego e inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. O serviço também oferece cursos sobre Letramento Racial e atua com escuta, orientação, encaminhamento, acolhimento, acompanhamento e rodas de conversas.