O Maior São João do Mundo 2024 chega a sua reta final com sucesso de público e o êxito de uma novidade importante, que é o Tarifa Zero Junino, assegurando transporte público coletivo gratuito todas as noites da festa, a partir das 19h e até o final dos shows no Parque do Povo.

Diariamente, milhares de pessoas vão para o quartel general do forró utilizando os ônibus para aproveitar a festa e voltam para suas casas também com o transporte coletivo a custo zero. O benefício ajuda a aquecer o movimento no Parque do Povo e representa, também, uma iniciativa de expressivo impacto social e econômico.

Além disso, o mês de junho teve também dois sábados com Tarifa Zero em Campina Grande. Juntamente com a edição regular, que assegura a gratuidade do serviço no primeiro sábado de cada mês, o benefício também foi disponibilizado na antevéspera do Dia de São João, atendendo a uma sugestão das entidades representativas do setor produtivo como forma de ajudar o comércio no período.

De acordo com Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande (Sitrans), o sucesso do programa Tarifa Zero em sua edição junina não surpreende, pelo contrário, confirma a essencialidade do transporte público coletivo tanto no cotidiano das pessoas quanto para a coletividade, as cidades, a economia e o desenvolvimento social.

