Help é agraciado com Prêmio Excelência da Saúde

O (hospital) HELP é um dos ganhadores do Prêmio Excelência da Saúde de 2024.

A instituição foi contemplada na categoria arquitetura e engenharia.

A cerimônia de premiação do “Excelência da Saúde” ocorrerá no dia 28 de setembro próximo durante o Healthcare Conference, maior encontro de gestão na Saúde do Brasil.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

