No último domingo (23), o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, esteve em Campina Grande, onde participou de uma programação junina realizada na residência do presidente da FIEPB, Cassiano Pascoal Pereira Neto.

Participaram do evento lideranças empresariais do setor industrial da Paraíba, além de políticos, a exemplo do prefeito Bruno Cunha Lima, que estava acompanhado da primeira-dama, Juliana Cunha Lima. Bem como o vice-presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo.

O evento realizado na residência de Cassiano Pereira confirmou o novo momento vivido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), um ambiente mais promissor e efetivo para parcerias com o setor produtivo.

“É motivo de muita satisfação receber Ricardo Alban em Campina Grande, porque além de um parceiro da indústria da Paraíba, a sua presença demonstra claramente o compromisso com o desenvolvimento do país. A presença de todos que atenderam o nosso convite demonstra as boas relações que pretendemos construir ainda mais com todo o setor produtivo e a sociedade paraibana”, frisou Cassiano Pereira.

Ricardo Alban agradeceu a acolhida, ressaltou que a indústria brasileira e paraibana vivem um momento singular.

“Nenhum país do mundo cresce sem uma indústria forte. Esse é um momento que não temos direito a perder”, assinalou Alban, fazendo referência ao “bom momento” vivido pelo setor na Paraíba.

