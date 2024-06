Prefeitura de Campina Grande promove Campanha do Agasalho Permanente

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), está intensificando a ‘Campanha do Agasalho Permanente’ com pontos de coleta no Achados e Perdidos do Parque do Povo (durante o São João) e no Supermercado Ideal do Ponto Cem Réis.

A ação acontece desde o início do mês, especialmente neste inverno (de 20 de junho a 22 de setembro) e tem como objetivo arrecadar agasalhos, cobertores, lençóis, roupas e kits enxoval. Os donativos serão destinados para pessoas em situação de rua.

Para quem ainda não colaborou com a iniciativa, e tem o desejo de ajudar a quem mais precisa, trata-se de uma campanha permanente, estando aberta durante as festividades do Maior São João do Mundo e após, já que a ideia é que tenha continuidade e possivelmente seja ampliada para outros pontos de coleta na cidade.

Desta vez, o diferencial também é de que, além de peças como agasalhos, alimentos não perecíveis também podem ser doados.

Conforme Emanuella Hayanna, coordenadora de Planejamentos e Projetos da Semas, uma vez que a Campanha é permanente, os locais de coleta vão sendo adaptados ao fluxo de doações.

“A ideia é que, com o término do São João o coletor será colocado em um novo local e, se necessário, realocado outras vezes, pois prezamos pela continuidade da Campanha em um formato adaptado à facilidade do acesso da população aos pontos de coleta”, contou a coordenadora.

“Essa é uma importante parceria, principalmente agora, nesta temporada de frio, para apaziguar um pouco a situação de pessoas que precisam dessa ajuda. Nossa expectativa é superar o número de doações do ano passado, nós temos clientes que abraçam a causa, então temos uma boa perspectiva de doações”, contou Janderson Figueira, coordenador de marketing dos Supermercados Ideal.

De acordo com o secretário da Semas, Fábio Thoma, essa é uma campanha importante, em prol de quem mais precisa.

“Nós destacamos a relevância dessa ação de forma contínua, e que focamos no inverno com um olhar mais especial, já que temos muitas pessoas que precisam ser alcançadas por essas doações. No entanto, é também uma iniciativa essencial em qualquer época do ano”, disse o secretário.

Zap Doação

Além da modalidade presencial, as pessoas que não puderem se dirigir aos locais podem doar pelo ‘Zap Doação’, através do número (83) 9 9330-5465, onde o doador pode informar um endereço para a coleta, que será realizada por uma equipe da Semas, de acordo especificamente com o local.