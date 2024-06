Prefeitura de Campina Grande informa sobre pagamentos de junho

A Prefeitura de Campina Grande antecipou para esta quinta-feira (27) o pagamento referente ao mês de junho dos salários para os servidores efetivos, comissionados, inativos e pensionistas que recebem por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem). Os salários serão creditados nas contas dos servidores no decorrer do dia.

A quitação da folha de pagamento dos servidores efetivos e inativos do Município também representa um importante acréscimo de recursos na economia campinense, especialmente nesta semana em que a cidade vai concluir a programação d’O Maior São João do Mundo, já consagrada como a maior edição de todos os tempos.

Com relação ao pagamento dos servidores contratados, conforme estabelecido dentro do cronograma, os pagamentos serão efetuados até o próximo dia 10 de julho, como vem acontecendo normalmente todos os meses.