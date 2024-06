Prefeito autoriza a construção de novo mercado em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quarta-feira (26), o início das obras para a construção do novo Mercado Público Municipal de Oitizeiro, que será erguido às margens da BR-230, próximo ao viaduto das Três Lagoas, em uma área de mais de 5 mil metros quadrados para comportar 350 comerciantes, com estrutura completa. Durante solenidade, o gestor enfatizou que esse equipamento faz parte de um planejamento da ordem de R$ 70 milhões nos mercados públicos da Capital e que após a sua conclusão, em 12 meses, receberá os trabalhadores que hoje estão na Feira Livre de Oitizeiro.

“Já demolimos o do Rangel, já estamos construindo, estamos em fase final no Valentina Figueiredo, já fizemos o do Bessa, a primeira etapa do Castelo Branco, já veio a ordem para a segunda etapa do Castelo Branco, o projeto do Bairro dos Estados e o projeto do Mercado Central também já estão em processo de licitação. Serão investimentos na ordem de R$ 70 milhões no novo padrão do mercado, um padrão onde você tenha conforto, você tenha segurança e que você tenha espaços que possa proporcionar para quem trabalha e para quem frequenta como consumidor uma melhor condição”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, a Prefeitura desapropriou a área onde será construído o Mercado Público de Oitizeiro, para erguer um equipamento moderno, com áreas amplas, distribuídas por categorias e proporcionar espaços de convivência para os consumidores e trabalhadores. Ele ainda adiantou que a atual feira será transformada em uma praça pública, após os comerciantes se mudarem para o novo mercado.

“Os comerciantes terão, aqui, plenas condições de funcionamento, além de excelente para os consumidores. Vizinho aqui teremos um novo terminal urbano na cidade, colado com o mercado, além de um empraçamento. E vamos seguir avançando com as obras nos outros mercados, em um planejamento em que a Prefeitura já investiu quase R$ 22 milhões”, afirmou o secretário.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) é responsável pela gestão de todos os mercados públicos da cidade. O secretário da Pasta, Rodrigo Trigueiro, falou em “mercado histórico” e que, em Oitizeiro, o prefeito Cícero Lucena está enfrentando com competência um desafio que se arrasta por décadas, onde consumidores e comerciantes esperavam por uma solução para as condições de funcionamento da feira livre.

“Um mercado que foi feito a retalhos, como a colcha de retalho, uma colcha que não comporta mais, há meses que o prefeito vinha preocupado com a questão do trânsito, com a questão dos ambulantes na região, e nos solicitou várias ações. Fizemos várias ações ali para tentar minimizar o problema, mas Cícero teve coragem de enfrentar, com essa obra para mudar o local, que vai ficar uma obra extraordinária, são quase R$ 10 milhões aqui investidos, para trazer um conforto a essa população”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Urbano.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online