Papa Francisco felicita a Diocese de Campina Grande

O Papa Francisco enviou uma Carta, por meio da Secretaria de Estado do Vaticano, à Diocese de Campina Grande por ocasião dos seus 75 anos de história, expressando a alegria e os benefícios recebidos ao longo dos anos de evangelização.

O Papa se associa ao “alegre canto” da diocese, destacando a importância da missão confiada aos seus membros de levar a mensagem de Cristo a cada família, lar e coração que encontrarem em seu caminho.

No documento, o Papa também enfatiza que a fé se fortalece através do anúncio do Evangelho e encoraja a renovação eclesial nas paróquias da diocese, suas iniciativas pastorais e obras de apostolado.

Ele concede a Benção Apostólica ao Bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos, ao clero, religiosos (as) e todos os fiéis leigos da igreja local, pedindo a Deus graças especiais de fervor religioso e autêntica renovação espiritual.

