A Prefeitura de João Pessoa, por meio dos técnicos da Diretoria de Controle Ambiental (DCA) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), fizeram o replantio de 50 mudas de árvores nativas de Mata Atlântica nesta quarta-feira (26).

A ação aconteceu nos canteiros da Rua Bancário Waldemar de Mesquita Acciolly, conhecida como Três Ruas, nos Bancários, e é uma das etapas do projeto Replante, do programa ‘Viva o Verde’.

O projeto Replante, coordenado pela Semam, tem o objetivo de promover as medidas compensatórias pela retirada de 30 árvores na área das obras do Parque Linear das Três Ruas.

Segundo o engenheiro agrônomo Anderson Fontes, diretor de Controle Ambiental da Semam, “nós monitoramos 517 árvores aqui nas Três Ruas, entre árvores de pequeno, médio e grande porte. Com o replantio de hoje completamos 250 mudas – até o final das obras teremos replantado 300 mudas e o Parque terá entre 800 a mil árvores em toda a sua extensão”, detalhou.

Anderson Fontes agradeceu ainda o apoio da população. “A gente percebe que tem muitas mudas de árvores plantadas pelos moradores aqui nos canteiros. Isso é maravilhoso! Mas é importante que as pessoas procurem a orientação da Semam, para que o plantio seja feito de forma planejada, com as espécies adequadas, com espaçamento entre as mudas. Dessa forma temos mais chances de que as mudas cresçam saudáveis, com mais possibilidades de se transformarem em árvores fortes e resistentes”, concluiu o diretor de Controle Ambiental da Semam.

Acompanharam o plantio Antoni Nunes, de dois anos, que estava com o pai, Allan Nunes, além de Letícia Paes Guimarães, de três anos, que estava com a avó Irismar Guimarães. As crianças ajudaram a plantar uma muda de craibeira. Irismar mora nos Bancários, é aposentada e frequenta as Três Ruas diariamente.

“Essa ação é muito importante para mantermos a qualidade de vida aqui dessa área, deixando o espaço mais bonito, mais florido, com mais sombra e contribuindo ainda para manter a temperatura mais amena”, concluiu.

O plantio coordenado pelos técnicos da DCA da Semam é feito de forma planejada, observando o tamanho da área e as condições do terreno, com adubação e distanciamento entre as espécies, para que as árvores cresçam saudáveis e tenham uma maior probabilidade de se transformarem em plantas adultas.

Orientação sobre plantio- Quem desejar plantar uma muda de árvore no quintal ou calçada de casa pode entrar em contato com os técnicos da Semam, pelo telefone (83) 99647-3023, das 8h às 14h, de terça a sexta-feira.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online