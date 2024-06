O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade da rede estadual em Campina Grande, realizou 684 atendimentos durante o feriado de São João. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (22) até as 23h59 dessa segunda-feira (24). Nesses dias, foram realizadas 76 cirurgias.

O plantão de maior movimento foi o da segunda, quando 273 pessoas foram atendidas, seguido do plantão do sábado, quando deram entrada 226 pessoas. O sexo masculino representou 60% e o feminino 40% dos atendimentos.

De acordo com o levantamento da unidade de saúde, do total de atendimentos, 94 foram vítimas de acidentes de moto. Outros casos de emergência registrados na unidade de saúde foram agressão física (12), arma branca (dois), vítimas de acidentes de carro (nove), atropelamento (três), acidente de bicicleta (oito), AVC (17) e queimaduras (15). Os demais atendimentos médicos foram na clínica médica e na pediatria.

Na Unidade de Queimados do Trauma-CG foram atendidas 15 pessoas vítimas de queimaduras provocadas por fogos de artifício e líquidos quentes no feriadão do São João, sendo sete crianças e um adolescente e sete adultos. Apresentando assim um aumento de 50% nos atendimentos em relação a 2023.

Já no mesmo período do ano passado, foram atendidas 10 pessoas vítimas de queimaduras provocadas por motivos juninos, sendo cinco crianças e cinco adultos.

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande é referência para alta complexidade em Traumatologia e Ortopedia para 203 municípios da Paraíba, o que abrange uma população de 2 milhões de pessoas, e agora conta com os serviços de hemodinâmica.

