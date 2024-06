Na semana de encerramento do Maior São João do Mundo, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), comemora os recordes alcançados em mais um ano do Camarote para Pessoas com Deficiência (PCD).

A iniciativa é uma realização da Prefeitura através da Gerência de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (PCD) e tem buscado incentivar a acessibilidade

no Parque do Povo, com cerca de 120 vagas por noite, para as pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Na edição de aniversário de 160 anos de Campina Grande, o Maior São João do Mundo também é o maior em acessibilidade e respeito à diversidade. Cerca de 1800 pessoas foram contempladas pelo Camarote, e mais de 3 mil foram inscritas através do formulário disponibilizado pela Coordenação PCD, superando todos os recordes desde 2022.

“Quem puder e tiver vontade de ir, não perca a oportunidade. O camarote é maravilhoso! É aconchegante, espaçoso, tem cadeiras para as crianças sentarem ou para os pais se quiserem descansar, e o banheiro é super organizado também . Vou trazer meu filho, sempre”, disse a mãe atípica, Ireni Brito.

Edna Silva, coordenadora PCD, falou sobre mais um sucesso do camarote, este ano. “Faltando poucos dias para o término do Maior São João do Mundo, nós batemos todos os recordes. Nas noites de festa era notório a participação das pessoas com deficiência no Parque do Povo, batemos o recorde total, com 3.168 pessoas contempladas pelo Camarote da Acessibilidade. Campina Grande se torna a terra do Maior São João ‘Inclusivo’ do Mundo, mostrando que o lugar de pessoa com deficiência é onde ela quiser”, comentou a coordenadora.

A ação, desenvolvida pela SEMAS, atende pessoas do município de Campina Grande e de outros lugares, acolhendo também seus acompanhantes. Com o preenchimento máximo de vagas, as inscrições do camarote se encerraram esta semana. A expectativa para o próximo ano é que os recordes possam ser batidos, e que o Maior São João do Mundo continue sendo o mais inclusivo também.

