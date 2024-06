Cantor Biliu de Campina está internado no Hospital de Trauma

O cantor e compositor Biliu de Campina Grande está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

Conforme informações da assessoria do hospital, “o paciente, na tarde de ontem, precisou ser transferido para a UTI onde segue internado. Seu quadro clínico inspira cuidados”.

Durante o ápice dos festejos juninos, no último final de semana, Biliu foi homenageado por vários artistas no Parque do Povo.

