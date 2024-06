O influenciador digital Juliano Teixeira morreu nesse domingo (23) enquanto fazia cobertura do São João de Teixeira, no Sertão paraibano.

De acordo com informações de testemunhas, Juliano estava gravando conteúdo relacionado ao São João quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto.

Após a morte do influenciador, a Prefeitura Municipal de Teixeira decretou luto oficial no município e cancelou as apresentações das quadrilhas juninas e as festividades no tradicional Cantinho do Forró nesta segunda-feira (24).

