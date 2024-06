O governador João Azevêdo esteve, neste sábado (22), em Campina Grande, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ocasião em que visitou o 38º Salão do Artesanato Paraibano. No local, o gestor entregou premiações do Paraíba Junina e assinou o edital Sala de Arte. Ainda no município, os gestores também visitaram o terreno onde será construído o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) da Cultura, equipamento que ofertará serviços de arte, cultura, esportes e cidadania para a população da Zona Norte, e prestigiaram o Maior São João do Mundo.

Durante a visita ao 38º Salão do Artesanato, o chefe do Executivo estadual ressaltou a alegria de constatar o sucesso do evento. “Nós ouvimos dos artesãos a satisfação com as vendas. O artesanato, além de representar a cultura, a história, as tradições culturais do nosso povo é um segmento econômico que gera emprego e renda e proporciona a melhoria da qualidade de vida de muitas famílias. Estamos fazendo um dos maiores Salões de Campina Grande, com a participação de 500 artesãos que confiam no nosso trabalho de cuidado com as pessoas e os resultados nos deixam muito felizes”, frisou.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, parabenizou o Governo do Estado pela realização do Salão do Artesanato. “Eu estou muito agradecida por estar passando o São João na Paraíba e fiquei impressionada com a feira e sua representatividade, que reúne todas as expressões do artesanato, fazendo com que as políticas públicas cheguem a quem realmente precisa e na Paraíba essas ações são muito bem representadas”, comentou.

O vice-governador Lucas Ribeiro também celebrou mais uma edição exitosa do Salão do Artesanato e o apoio do governo às festividades juninas. “É uma alegria prestigiar a mais bela e mais forte expressão da cultura nordestina. Além disso, também fico muito feliz pela sensibilidade dos governo federal e estadual de fazer o Campo do Leão ser um espaço para o esporte amador”, falou.

Prêmio Paraíba Junina

A Paraíba foi o primeiro estado a receber os recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. O Governo do Estado apoiou 160 quadrilhas juninas em 75 municípios, que receberam entre R$ 5.000 e R$ 15.000 cada, de acordo com a categoria (competidoras e amadoras). O prêmio Paraíba Junina foi o primeiro edital do PNAB. Dentre as quadrilhas premiadas estiveram a Escorrega, mas não Cai; Filhos de Campina; e Mistura Gostosa.

O presidente da quadrilha junina Filhos de Campina, Deusdete Tavares, agradeceu à gestão estadual pelo apoio às tradições culturais. “Esse apoio foi muito importante para o nosso crescimento cultural, permitindo cada vez mais um trabalho de maior qualidade e espero que nos próximos anos possamos continuar com essa parceria”, disse.

Edital de Seleção de Oficineiros para o programa Sala de Arte

O Edital Sala de Arte, também resultado da Política Nacional Aldir Blanc, irá selecionar 250 propostas de oficinas de formação em artes e cultura de média duração a serem ministradas em escolas da rede estadual de ensino pelo período de cinco meses. Poderão se inscrever arte-educadores, artistas, agentes e trabalhadores da cultura com propostas de oficinas formativas voltadas para diversos segmentos da arte e da cultura, tais como música, teatro, dança, circo, culturas populares, literatura, artes visuais, audiovisual, patrimônio imaterial, produção cultural entre outros, desde que possuam atuação comprovada na área indicada para a oficina. O Edital é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e da Educação da Paraíba.

O secretário da Cultura, Pedro Santos, evidenciou que o investimento de R$ 3 milhões traz benefícios reais para quem trabalha com a arte. “Essa estratégia colocará o artista dentro da sala de aula, conectando o estudante à produção cultural, potencializando a produção de arte e a descoberta de talentos. Nós teremos atores, músicos, capoeiristas, artistas visuais, escritores apresentando propostas de curso de formação em sala de aula”, evidenciou.

CEU da Cultura de Campina Grande

O equipamento será construído na Rua Probo Câmara, no Monte Santo, num terreno conhecido como Campo do Leão. Os CEUs da Cultura são equipamentos de uso cultural e caráter comunitário construídos em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica. Além de Campina Grande, os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Sapé, Esperança e Patos serão contemplados com as unidades. O investimento na criação dos equipamentos, por parte do Ministério da Cultura, é de R$ 1.951.220,00.

Os CEUs da Cultura são centros culturais de 300 a 500m², com um modelo de implantação idealizado para dialogar com a diversidade cultural e bioclimática do país. Baseado em módulos, conta com um conjunto de usos que serão selecionados junto à comunidade, de acordo com suas necessidades e potencialidades, por meio da escuta ativa. O espaço abrigará atividades voltadas à expressão corporal, educação cidadã, arte e educação, trabalho e renda, meio ambiente, entre outras atividades interrelacionadas à cultura.

O governador João Azevêdo destacou que o Campo do Leão será mantido e revitalizado e oferecerá, junto à prática esportiva, opções de acesso à cultura. “Esse campo tem uma história vinculada ao bairro e vamos ter condição de implantar um grande projeto. Vamos aproveitar o espaço para construir um centro cultural, unindo esporte e cultura. O governo federal vai implantar sete CEUs na Paraíba e ficamos muito felizes com essa ação”, disse.

“Nós estamos trazendo esses equipamentos culturais para a Paraíba e queremos oferecer à comunidade o acolhimento de suas expressões culturais, fomentando também a economia do local”, disse a ministra Margareth Menezes.

O secretário de estado da Cultura, Pedro Santos, destacou que a estrutura oferecerá vários atrativos para a população. “O projeto do CEU de Campina Grande terá biblioteca, sala multiuso, incubadora cultural para trabalhar com a qualificação profissional dos artistas, espaço de convivência, de sociabilidade para realização de shows ao ar livre e vai ser instalado no Monte Santo, um bairro populoso, mas que tem carência de equipamentos culturais”, salientou.

Visita ao Parque do Povo

O governador João Azevêdo e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também prestigiaram a 25ª noite do Maior São João do Mundo, que trouxe atrações como o cantor Alceu Valença e a dupla Sirano e Sirino.

Acompanhado também da primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, o chefe do Executivo destacou os investimentos do Governo nos festejos juninos da Paraíba. “Estamos investindo mais de R$ 41 milhões, sendo mais de R$ 16 milhões só no São João de Campina Grande, apoiando o empreendedor, as quadrilhas juninas, prestigiando os artistas locais e grupos culturais que se apresentam no Salão do Artesanato. São 1.549 eventos juninos em toda a Paraíba que tem o apoio do Governo com serviços de saúde, de segurança para que possamos realizar festas tranquilas”, sustentou.

O deputado estadual Inácio Falcão; os vereadores de Campina Grande Pimentel Filho, Eva Gouveia, Jô Oliveira, Rostand Paraíba, Bruno Faustino, Valéria Aragão, Napoleão Maracajá e Dona Fátima; além de auxiliares da gestão estadual dentre eles Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Miguel Ângelo (secretário do Turismo e do Desenvolvimento Econômico), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador) e Marielza Rodriguez (gestora do Programa do Artesanato Paraibano) estiveram presentes.