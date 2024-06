Festival do Milho em João Pessoa destaca-se pelo preço acessível

Neste sábado (22), muitos pessoenses aproveitaram para ir a Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), onde está sendo realizado o Festival do Milho. O evento, tradicional durante o mês de junho, é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e reúne comidas típicas, artesanato, atrações culturais e milho, comercializado a preços acessíveis.

Quem deixou para última hora, a boa notícia é que o Festival do Milho continua até este domingo (23), véspera de São João. A Central abre às 5h e vai até as 15h. . No espaço, os compradores podem encontrar milho verde, além de pamonha, canjica e outras comidas típicas.

O diretor da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, Roberto Fernando do Nascimento Filho, destacou que o Festival do Milho já é um sucesso e está superando as expectativas.

“Nós devemos comercializar 520 mil espigas, que dá 10 mil mãos de milho, superando o ano passado, quando foram comercializadas sete mil mãos. Sem dúvida é um sucesso, porque a população encontra aqui produtos da agricultura familiar, produtos de qualidade, produzidos na região”, concluiu.

Produtos de qualidade

Ivaneide Maciel trabalha como secretária e reside no bairro dos Bancários. Ela e a amiga Martha Bethânia, que é professora, acordaram cedo neste sábado para ir comprar uma mão e meia de milho. As amigas reúnem, todos os anos, na casa de Ivaneide, amigos e familiares para festejar o São João, sempre no dia 23. Elas vão passar o sábado preparando canjica, pamonha e bolo, para a festa.

Ivaneide destacou que o Festival do Milho é uma maravilha. “Tem tudo e os preços são acessíveis. O espaço está organizado, tem muitas opções, gosto muito de vir aqui. É prático, pela localização e a gente sempre encontra produtos de qualidade”, concluiu. Ivaneide e Martha compraram a mão de milho (52 espigas) a R$50,00.

O local tem espaço para a comercialização de vários produtos. Josylane de Sousa, moradora do José Américo, participa do Festival do Milho comercializando caldinhos. Na banca de Josylane pode ser encontrado caldinho de mocotó, caldo verde, sopa.

“Eu preparo em casa, tudo com ingredientes fresquinhos. E consigo fazer uma renda extra aqui no Cecaf. É um espaço muito bom, organizado, bem localizado e com movimento bom, vem gente de todos os bairros da zona sul”, ressaltou.

Além do Festival do Milho, o espaço conta ainda com lanchonetes e barraquinhas com comidas típicas, artesanato e ainda a feira de produtos da agricultura familiar. O Cecaf é o principal ponto de comercialização de produtores da região, reunindo 85 famílias de 25 municípios, do Sertão ao Litoral.

Serviço

O Cecaf está localizado na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1.112 no bairro José Américo. Funciona das 5h às 15h.

