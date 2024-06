Quinze postos reduzem preço da gasolina em João Pessoa

Quem abastece o veículo em João Pessoa pode encontrar o litro da gasolina comum por R$ 5,67 (Posto Elesbão – Água Fria).

Este é o menor preço praticado na Capital, segundo aponta pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP), nesta quarta-feira (19).

De acordo com o levantamento, 15 postos reduziram o valor do combustível e nenhum aumentou.

O maior preço da gasolina, para pagamento à vista, é R$ 5,89 em sete postos: São Severino – Castelo Branco, Cruzeiro do Sul – Monsenhor Magno, Shopping Bessa – Bessa, Opção – Bessa e Manaíra, JR – Manaíra e São Luís XI – Tambaú. Do menor para o maior preço, a variação é de 3,9%, o que representa uma diferença de R$ 0,22.

Para quem paga a prazo, o menor preço se mantém em R$ 5,67 em alguns estabelecimentos. Em outros, no entanto, o valor do litro da gasolina pode chegar até R$ 6,02 (Posto Pichilau – Bairro das Indústrias). Uma variação de 6,2%.

Gasolina aditivada – Os motoristas que optam por esse combustível pagam um pouco mais caro. Embora sete estabelecimentos tenham diminuído o valor, o litro da gasolina aditivada apresenta R$ 5,78 como menor preço (Posto Almeida – Brisamar).

Já o maior preço é R$ 6,22 (Maxi Posto – Oitizeiro). Uma diferença de R$ 0,44 e variação de 7,6%. A variação aumenta para 15,9% quando o pagamento é a prazo e o maior preço do combustível sobe para R$ 6,70.

Álcool – O combustível está variando entre R$ 4,30 e R$ 4,72 para pagamento à vista ou a prazo. O menor valor está sendo praticado no Posto Jesus de Nazaré (Castelo Branco) e o maior no Ferrari (Centro). A variação de um estabelecimento para o outro é de 9,8%.

Diesel comum e S10 – Na pesquisa do Procon-JP, o preço do Diesel comum se manteve o mesmo em onze postos e aumentou em outros três.

O litro do combustível varia de R$ 5,58 (Seixas Petróleo – Penha) a R$ 5,79 para pagamento à vista (Posto Elesbão – Água Fria). Já no cartão de crédito, o menor valor se mantém o mesmo, mas o maior é de R$ 6,53 (Posto Pichilau – Distrito Industrial).

Com relação ao Diesel S10, o levantamento constatou que o menor valor praticado é de R$ 5,58 em dois postos: Expressão (Centro e Torre). Já o valor máximo encontrado, de R$ 6,19, é praticado no Select (Tambaú) e no Freeway (Miramar).

Gás Natural – O preço se mantém o mesmo pela quinta semana consecutiva, já que o produto continua sendo comercializado por R$ 4,72 nos postos pesquisados.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br ou do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online