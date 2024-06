Prefeitura de Campina Grande paga metade do 13º aos servidores

A Prefeitura de Campina Grande efetua, nesta quinta-feira, 20, o pagamento da primeira parcela do 13° Salário para todos os servidores ativos e inativos que optaram pela antecipação do benefício.

O valor total destinado a esta folha de pessoal ultrapassa os R$ 6,5 milhões, segundo a Secretaria de Finanças do Município.

De acordo com a Secretaria de Administração do Município, 2.829 servidores estão sendo contemplados com o pagamento de hoje.

A antecipação do 13° Salário é uma medida esperada por muitos funcionários que planejam suas finanças pessoais e familiares com base nessa renda extra.

Além de beneficiar os servidores, a antecipação do 13° salário deve ter um impacto positivo na economia local. Com mais dinheiro em circulação, é esperado um aumento no consumo, especialmente no comércio de Campina Grande, contribuindo para o fortalecimento da economia da cidade.

