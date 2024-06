Prefeitura de Campina Grande e Sintab discutem interesses dos servidores

O secretário de Administração de Campina Grande, Diogo Lyra; e o diretor de Recursos Humanos, Bruno William, se reuniram com diretores do Sindicato dos Trabalhadores do Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab), na manhã desta quinta-feira, 20, para tratar de assuntos de interesse dos servidores da Prefeitura de Campina Grande.

Durante o encontro, foram discutidos diversos pontos trazidos pelo Sintab. Ao final, a Secretaria de Administração (SAD) encaminhou as demandas apresentadas e prestou os devidos esclarecimentos.

O secretário Diogo Lyra disse que a reunião reforça o compromisso da administração municipal em manter um diálogo aberto e transparente com os representantes dos trabalhadores.

“Estamos sempre buscando a melhoria das condições de trabalho e a resolução de questões pertinentes à categoria”, finalizou Diogo Lyra.