Festival do Milho da Cecaf deve vender mais de 520 mil espigas em João Pessoa

Cerca de 10 mil mãos de milho, o equivalente a mais de 520 mil espigas.

Essa é a expectativa de vendas do Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf).

O evento começou nesta quinta-feira (20) e vai até o sábado (22), das 5h às 15h. Quem passar pelo local durante o período vai encontrar, além dos produtos agrícolas, muito milho, comida típica e regional, artesanato e forró.

O Festival é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e, em sua 8ª edição, a expectativa é a melhor possível para os agricultores.

A abertura do Festival do Milho contou com apresentações do grupo de xaxado ‘As Cangaceiras de Lampião’ e o grupo Idosos em Ação.

“O evento já é tradicional e, além de aquecer as vendas de milho e a economia da nossa cidade, também proporciona o escoamento da produção dos agricultores familiares que atuam na Cecaf. Hoje, primeiro dia, já deu muita gente, vendas a todo vapor desde muito cedo, antes mesmo da abertura oficial. Estamos monitorando a comercialização junto aos agricultores, mas acreditamos que essa edição vai superar todas as expectativas”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Trigueiro.

Cleide Rodrigues está há seis anos na Cecaf. Vende milho, coentro, abacaxi, alface e outras hortaliças. Ela é uma das agricultoras que intensificou a produção para o Festival do Milho.

“É um evento muito bom, no ano passado as vendas foram excelentes e pelo que percebemos hoje, a procura está ainda maior este ano”, destacou.

O Festival do Milho também oferece serviços de saúde, com atualização do cartão de vacinas, testes rápidos e serviços odontológicos.

Durante os dias de evento, as tradicionais feiras da agricultura, que ocorrem às quintas e sábados, vão funcionar normalmente.

Os artesãos da Cecaf também estarão presentes. No local, é possível encontrar acessórios juninos para roupas, decoração, tiaras, chapéus, além de produtos em couro, chita, entre outros artigos.

Na parte gastronômica, além do essencial milho na palha, será possível encontrar canjica, pamonha, beiju, bolo de milho, macaxeira, caldinhos, bode, galinha guisada, arroz de leite, entre outros pratos regionais do Nordeste.