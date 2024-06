O deputado Luciano Cartaxo, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores, denunciou nesta quinta-feira (20), pelas redes sociais, que utilizaram o seu nome para tentar dar golpes por meio do WhatsApp.

Segundo o deputado, o criminoso usou um número desconhecido, porém colocou uma foto do seu irmão gêmeo, Lucélio Cartaxo com a esposa, Romeika Cartaxo, e que entrou em contato com amigos e familiares afirmando que estava com um novo número de telefone.

Entretanto, Cartaxo alerta que não teve qualquer alteração na sua linha.

