Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba

O deslocamento de umidade vinda do oceano Atlântico em direção à costa leste do Estado, trazida pelos ventos alísios de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera), deverão contribuir para a ocorrência de chuvas a qualquer hora sobre as regiões do Agreste, Brejo e Litoral.

*Aesa

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online