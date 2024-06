O prefeito de Boa Vista, André Gomes, e o vereador Fernando Aires, presidente da Câmara Municipal, fizeram uma visita nesta terça-feira, 18, em João Pessoa, ao deputado estadual Wilson Filho, que recentemente se licenciou do cargo para assumir a titularidade da Secretaria de Estado da Educação.

Além de desejar sucesso ao novo secretário na pasta, André e Fernando apresentaram algumas demandas de Boa Vista, como o pedido de aceleração da retomada das aulas presenciais no Colégio Estadual Teodósio de Oliveira Ledo, evitando prejuízos aos alunos, especialmente aqueles que farão o Exame Nacional do Ensino Médio.

Outra pauta discutida com o secretário Wilson Filho foi o pedido de apoio para avançar na construção da creche na comunidade Cacimba Nova e também da escola municipal na comunidade Caluete. “Fomos muito bem recebidos pelo secretário, a quem conhecemos de longas datas, e pudemos dialogar em busca do fortalecimento da educação em nosso município”, disse André.

O prefeito revelou, inclusive, que “como gesto de apreço e orgulho pela nossa tradição, presenteei o deputado com um queijo de coalho, iguaria deliciosa e muito apreciada”. André Gomes ressaltou que a gestão municipal sempre está disponível ao bom diálogo com todos os entes e atores em prol do desenvolvimento de Boa Vista. “Vamos juntos, com fé e dedicação, construindo um futuro melhor para nossa cidade”, conclui.