Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e a Energisa se reuniram nesta terça-feira (18) para definir novas unidades que receberão investimentos em eficiência energética.

Os Hospitais Regionais de Mamanguape e Pombal foram escolhidos para implementar o projeto da empresa distribuidora de energia que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e prevê a substituição de equipamentos antigos por novas tecnologias para evitar o desperdício de energia elétrica.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) do Grupo Energisa visa diminuir os custos com a conta de luz, melhorar as condições de trabalho e atendimento nas unidades de saúde, além de promover o uso eficiente da energia elétrica, segurança e sustentabilidade.

O investimento no Hospital Regional de Mamanguape está orçado em R$ 199.774,17 e inclui a substituição de 37 aparelhos de ar-condicionado e a eficientização do sistema de climatização das áreas de repouso, sala maternal, enfermaria clínica, UTI adulto, centro cirúrgico, pediatria e emergência. A energia economizada prevista é de 246,33 MWh/ano, com uma redução na conta de aproximadamente R$ 64 mil/ano. A execução do projeto está prevista para o período de junho a setembro de 2024.

Já para o Hospital Regional de Pombal, o projeto inclui a eficientização do sistema de iluminação externa e climatização das áreas de consultórios, enfermarias, banco de leite, quartos, descanso médico e administração. Serão substituídos 10 refletores, 71 luminárias LED e 19 aparelhos de ar-condicionado, com um investimento total de R$ 199.830,70.

A energia economizada prevista é de 246,36 MWh/ano, com uma redução na conta de aproximadamente R$ 64 mil/ano. A execução do projeto também está prevista para o período de junho a setembro de 2024.

De acordo com o secretário executivo de Saúde da Paraíba, Patrick Almeida, o projeto vai transformar positivamente a economia e infraestrutura hospitalar.

“Hoje tivemos uma reunião com a equipe técnica da Energisa, junto com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, para a assinatura do instrumento de adesão ao Projeto de Eficiência Energética da Energisa. Serão dois hospitais beneficiados, o Hospital Regional de Mamanguape e o Hospital Regional de Pombal. Cada um com 200 mil reais de investimentos por parte da Energisa, visando a eficiência energética, ou seja, a melhoria, a redução dos custos com a energia e a melhoria da entrega de energia para esses hospitais, somando economias anuais de cerca de 130 mil em quilowatts hora, que a gente vai reduzir.”

Outras unidades já receberam o projeto e tiveram impactos positivos, como o Complexo Pediátrico Arlinda Marques, em João Pessoa, o Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), em Patos, e o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Esses hospitais foram beneficiados com a substituição de lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado por tecnologias mais modernas e eficientes. Essas melhorias geraram economias significativas nas contas de energia e melhoraram a qualidade do ambiente hospitalar.

Além dos objetivos energéticos principais, as ações propostas visam promover o uso e incentivo de novas tecnologias, realizar o descarte ambientalmente correto dos equipamentos retirados e promover ações educativas voltadas para o uso eficiente da energia elétrica.

Projeto de Eficiência Energética – Todo ano, o Grupo Energisa realiza uma chamada pública junto ao poder público, comércio e comunidade para a realização dos projetos do Programa de Eficiência Energética (PEE) promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os projetos têm como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica e gerar economia, segurança e proporcionar a sustentabilidade dos municípios, escolas, hospitais ou comércios beneficiados.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online