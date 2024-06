Na coluna semanal Fora dos Autos, da Rádio Caturité FM, nesta quarta-feira (19), o professor e juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior, abordou a função crucial dos jurados no Tribunal do Júri. Segundo o especialista, o jurado “é aquele que vai servir ao Tribunal do Júri em nome da sociedade”.

Ser jurado é considerado um serviço público relevante, concedendo inclusive alguns benefícios aos que o exercem. Essa função, de acordo com o juiz, busca a diversidade de perspectivas na tomada de decisões conjuntas, reunindo pessoas de diferentes origens e vivências.

No entanto, a função de jurado não é isenta de desafios. Entre os principais, Horácio destaca a falta de tempo para os trabalhos, o enfrentamento de casos emocionalmente difíceis e a natureza séria das decisões a serem tomadas, já que envolvem a privação de liberdade dos acusados.

Requisitos para ser jurado: