Deputada comenta condenação de radialista que praticou violência política de gênero

O comunicador Célio Alves, do PSB, foi condenado a 1 ano e 10 meses de reclusão e 60 dias de multa por praticar violência política de gênero contra a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB.

Esta decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba marcou a primeira condenação desse tipo no estado.

Em resposta à sentença, a deputada Camila Toscano comentou a importância dessa ação para as mulheres na política.

Em seu depoimento, Camila destacou que a decisão do TRE-PB representa um avanço significativo nas eleições de 2024.

Ela elogiou a forma assertiva com que o tribunal abordou o tema da violência política de gênero, ressaltando a necessidade de respeito e igualdade para as mulheres, especialmente em um ambiente tão desafiador como a política.

Camil enfatizou que a decisão do tribunal demonstra que o lugar da mulher é onde ela quiser e que elas devem ser respeitadas em todas as formas, sem serem menosprezadas, humilhadas ou rebaixadas por serem mulheres. Ela considerou a condenação do comunicador uma vitória não só pessoal, mas de todas as mulheres paraibanas.

