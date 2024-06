Tarifa Zero vai ser estendido em Campina Grande

Atendendo uma solicitação do setor comercial de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima estendeu o programa Tarifa Zero, normalmente realizado no primeiro sábado de todos os meses, para este sábado, 22, com o objetivo de manter o comércio campinense aquecido no período junino.

O prefeito esteve reunido com representantes do setor comercial campinense nesta terça-feira, 18, na sede da STTP.

Entre os presentes no encontro estavam o presidente da CDL, Eliézer Bezerra, o presidente do Sindlojas, Francisco de Assis Oliveira, o representante dos lojistas na Feira Central, Jucilei Leal, o presidente do Sindicato dos Comerciários, José Rogério Gonçalves, a Presidente da Associação dos Lojistas do Partage Shopping, Milka Barros e o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Eriberto Mendonça, que também representou a Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), além da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, e o Superintendente de Trânsito, Vitor Ribeiro.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online