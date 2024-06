Representante do FONPLATA visita obras em Campina Grande

O coordenador de carteira no Brasil do Fundo Financeiro de Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), Oscar Carvallo, esteve em Campina Grande nesta segunda-feira, 17, para visitar as obras que serão beneficiadas com os recursos do financiamento realizado pelo Município com o banco.

O representante do FONPLATA foi recepcionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, na sede da Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande (STTP). Em seguida foi em comitiva para um roteiro de visitação.

A comitiva integrada pelas equipes das Secretarias Municipais de Planejamento, Obras e Finanças visitou a Estação Nova, o Canal de Bodocongó e a orla do Açude de Bodocongó, áreas que serão beneficiadas com obras executadas a partir dos recursos conseguidos junto à instituição representada por Oscar Carvallo.

Após percorrer os espaços, cujas obras serão financiadas pelo FONPLATA, Oscar Carvallo visitou o Parque do Povo e o Parque Evaldo Cruz, obra financiada pelo Banco do Brasil, cuja primeira etapa está concluída.

O financiamento da Prefeitura de Campina Grande com o FONPLATA foi possível após uma importante intervenção do senador Veneziano Vital do Rêgo, que articulou a votação do projeto do Município junto ao Senado Federal, garantindo os recursos para serem investidos na cidade.

Canal de Bodocongó

A primeira obra a ser licitada e que contará com recursos provenientes do financiamento com o FONPLATA será o Canal de Bodocongó, que passará por uma revitalização, abrangendo o trecho que vai da rua Iara Amaral até a avenida Francisco Lopes de Almeida, na ponte do Cruzeiro. O projeto é essencial para a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da população que habita a região.

