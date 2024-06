Preços de carnes em João Pessoa têm diferença de até 150%; confira

Para aqueles que desejam fazer compras de carnes para as festas juninas, vale a pena acessar a pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP. De acordo com os preços praticados nos diferentes estabelecimentos comerciais da capital paraibana, o fígado bovino apresentou a maior variação de preço (148,75%), e o quilo do bacon (Perdigão) a menor (28,26%).

De acordo com a pesquisa, o menor preço do quilo do fígado bovino foi R$ 8,00 (Marcelo do Bode – Torre) e o maior R$19,90, (Cian – Torre), diferença de e R$ 11,90. Já o quilo do bacon (Pedigão) é encontrado a R$ 27,99 (SuperFácil Atacado- Água Fria) e R$ 35,90 (Carnes e Cia – Geisel), diferença de R$ 7,91, variação de 28,26%.

O segundo item a apresentar maior variação de preço foi o filé bovino com cordão (133%). Com valores de R$ 30,00 a R$ 69,90, uma diferença de R$ 39,90. Novamente o estabelecimento Marcelo do Bode, no bairro da Torre, oferece o menor preço. O maior foi encontrado na Cian da Torre.

Para quem quer fazer um churrasco no São João, a picanha nacional apresenta preço do quilo oscilando de R$ 35,00 (Marcelo do Bode – Torre) a R$ 81,49 (Carrefour -Bancários), variação de 132,83% e diferença de R$ 46,49. Já o valor do quilo da costela bovina dianteira varia de R$ 16,98, no Shopping das Carnes, bairro Ernesto Geisel, a R$ 29,99, no Bemais, do bairro dos Bancários, diferença de R$ 13,01 no quilo, correspondendo a variação de 76,62%.

A pesquisa foi realizada nesta terça-feira (17), em 18 estabelecimentos, coletando preços de 35 produtos, e pode ser acessada nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br

