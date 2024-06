Sessão solene da Câmara de Campina Grande presta homenagem a designer

A Câmara Municipal de Campina Grande realiza, nesta segunda-feira (17), a partir das 19h, a Sessão Solene que concede o Título de Cidadania Campinense a Sergio José de Matos e Marielza Rodrigues Targino, de autoria da vereadora Eva Gouveia (PSD).

“Sérgio é designer formado pela UFCG e tem levado a sua arte, que contempla sonhos individuais e coletivos com recortes extraídos da nossa terra. É um artista conhecido no mundo. Já Marielza, tem fomentado o artesanato de Campina Grande, inserida ativamente no Programa de Artesanato Paraibano, ela tem identidade com a cidade. Guarda relações muito próximas com os nossos artesãos e artesãs”, destacou a vereadora.

A sessão ocorrerá no Plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.

